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MİT'ten Suriye'de kritik operasyon: PKK'nın sözde Cezire sorumlusu etkisiz hale getirildi

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#MİT#Suriye#PKK
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 10:02

Milli İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) düzenlenen operasyonla Suriye'de PKK/YAT'ın sözde Cezire bölge sorumlusu, 'Roj Habur' kod adlı Ciwana Heso, korumalarıyla etkisiz hale getirildi.

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MİT tarafından Suriye'de PKK/YAT'ın sözde Cezire bölge sorumlusu, 'Roj Habur' kod adlı Ciwana Heso, etkisiz hale getirilecek hedef olarak belirlendi. Sızdırılan saha ajanlarınca takibe alınıp, uzun süre izlenen Heso, uygun zamanda yapılan operasyonda korumalarıyla etkisiz hale getirildi.

ABD GÜÇLERİNDEN ÖZEL EĞİTİM ALDI

Edinilen bilgiye göre Ciwana Heso, Suriye'deki ABD güçlerinden özel askeri eğitim aldı. Geçmişte PKK/YPG'nin suikast eğitimlerini verdiği sözde Dilovan akademisi kadın sorumlusu olarak faaliyet yürüten Heso, Türkiye'ye eylem gerçekleştirecek kadroların eğitimini üstlendi. Heso'nun eğittiği örgüt mensupları, Barış Pınarı harekat bölgesi ile Mardin ve Şırnak hattında görevli güvenlik güçlerine karşı taciz ve saldırıları gerçekleştirdi.

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Ayrıca PKK terör örgütünün Suriye'deki sözde özel güç birliği olarak faaliyet yürüten YAT, sınır hattındaki güvenlik güçlerine karşı sızma ve pusu gibi eylemleri organize ediyor.

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