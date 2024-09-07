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MİT'ten Süleymaniye'de operasyon: PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu etkisiz hale getirildi

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#MİT#Saliha Akbıyık#PKK
MİTten Süleymaniyede operasyon: PKK/KCKnın sözde İran sorumlusu etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2024 14:09

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık'ı Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi

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Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK’nın sözde İran sorumlusu Nujiyan Amed kod Saliha Akbıyık’ı Irak Süleymaniye’de düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

MİT’in saha çalışmaları neticesinde PKK/KCK’lı Saliha Akbıyık'ın, Irak Süleymaniye kırsalında İran sınırındaki Süleymaniye/Pencevin bölgesinde olduğu tespit edildi.

MİT, PKK/KCK içinde çok önemli bir konumda olan ve Türkiye’de terör suçlarından aranan Akbıyık için operasyon kararı verdi. MİT’in saha ajanları tarafından adım adım izlenen Saliha Akbıyık, en uygun anda düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

MİTten Süleymaniyede operasyon: PKK/KCKnın sözde İran sorumlusu etkisiz hale getirildi

İRAN YAPILANMASINDA EN ÜST DÜZEYDE FAALİYET YÜRÜTÜYORDU

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MİT’in nokta operasyonu ile etkisi hale getirilen Nujiyan Amed kod Saliha Akbıyık, terör örgütünün İran yapılanmasında birinci derece sorumlu olarak faaliyet yürütüyordu. 1993 yılından bu yana örgüt içinde bulunan Akbıyık, İran-Irak sınır hattında barınan tüm teröristlerin faaliyetlerinden de birinci derecede sorumluydu.

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#MİT#Saliha Akbıyık#PKK

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