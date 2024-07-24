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MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! Ömer Fırat ile beraberindeki iki terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#MİT#PKK#Terörist
MİTten Süleymaniyede operasyon Ömer Fırat ile beraberindeki iki terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 10:25

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat ile beraberindeki iki teröristi Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Tolhildan" kod adlı Ömer Fırat ile beraberindeki İran uyruklu "Raman Renas" kod adlı İrfan Zendi ve "Cengaver Mikayil" kod adlı Hidayet Resuli'nin Süleymaniye'de bulunduğu belirlendi.

Teröristler, MİT tarafından hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynakları, TSK'nın Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda PKK/KCK mensuplarının, kendileri açısından güvenli bölge olarak gördükleri Süleymaniye'ye çekildiğini, terör örgütü için Süleymaniye kırsalının artık güvenli bölge olarak görülemeyeceğini belirtti.

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#MİT#PKK#Terörist

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