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MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#MİT#PKK#Terör
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2024 09:47

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından Hüsnü Kümek'i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

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MİT'ten terör örgütü PKK'ya bir darbe daha geldi. PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından Hüsnü Kümek', MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİTten Süleymaniyede nokta operasyon PKKnın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

Bir dönem PKK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık ve Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan'ın kurye ve korumalığını yapan Hüsnü Kümek'in, Süleymaniye’de örtülü faaliyette bulunduğu tespit edildi.

BÖLGE HALKINI TÜRKİYE ALEYHİNDE ÖRGÜTLÜYORDU

PKK’nın istihbarat oluşumlarından NLP bünyesinde özel görevler icra eden Hüsnü Kümek'in, Süleymaniye ve Kelar’da örgüte müzahir çevrelere yönelik eğitim faaliyetleri düzenlediği, çalışmaları esnasında elde ettiği istihbaratı örgütün üst yönetimine aktardığı ve bölge halkını Türkiye aleyhinde örgütlediği öğrenildi.

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MİTten Süleymaniyede nokta operasyon PKKnın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT, Süleymaniye’deki saha ajanları sayesinde Kümek'in saklandığı yeri tespit etti. Toplanan istihbarat sonrasında teröristin etkisiz hale getirilmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Uygun koşulların oluşması sonucu KCK-NLP mensubu Hüsnü Kümek MİT’in Süleymaniye’de düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

MİTten Süleymaniyede nokta operasyon PKKnın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

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#MİT#PKK#Terör

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