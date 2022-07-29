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MİT’ten Süleymaniye’de nokta atışı! Attığı her adım izlendi

#MİT#PKK#Berivan Zilan
MİT’ten Süleymaniye’de nokta atışı Attığı her adım izlendi

MİT, Kuzey Irak’ta yerini belirlediği PKK’nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer’i adım adım takip etti. Operasyon için ‘uygun’ talimatıyla yapılan nokta atışında ‘Berivan Zilan’ kod adlı terörist etkisiz hale getirildi.

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MİLLİ İstibarat Teşkilatı (MİT), Kuzey Irak’a düzenlediği nokta operasyonla terör örgütü PKK’nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer’i etkisiz hale getirdi. Saha elemanları tarafından yürütülen hassas çalışmalar neticesinde yeri belirlenen Hatice Hezer, adım adım takip edildi. Konumu belirlenen Hezer’e yönelik operasyon için “uygun” talimatı alan MİT elemanları, Irak’ın Süleymaniye kentine geçti. Operasyonel birimler nokta atışı ile Hatice Hezer’i öldürdü. Ardından güvenli bir şekilde Irak’ı terk etti.

ÜST DÜZEY GÖREVLER

Terör örgütü PKK/KCK’nın sözde yürütme konseyi üyesi ‘Berivan Zilan’ kod adlı Hezer, örgüt içerisinde birçok üst görevde bulundu. PKK’ya 1991 yılında katılan Hezer, 2004’te terör örgütünün kadın yapılanması PJA’nın (PJAK) sözde Ermenistan sorumlusu oldu. 2008 yılında terör örgütü HPG bünyesinde sorumlu seviyede görevlendirilen Hezer, 2011 yılında Mahmur Kampı KJB yürütmesinde, 2014’te Irak/KCK sözde Şehitler Komitesi’nde, 2017 yılında ise Suriye PJAK sözde sorumlusu olarak görev yaptı. Terörden temizlenen Afrin’de ise bir dönem siyasi çalışmalar ve örgüt sekreterliği görevlerinin yanı sıra TEV-DEM yönetiminde de yer aldı.

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MİT’ten Süleymaniye’de nokta atışı Attığı her adım izlendi

KIZ KARDEŞİ ESKİ VEKİL

Aktif olarak PKK’nın sözde yürütme konseyi üyeliğini yürüten “Berivan Zilan” kod adlı Hezer’in, 25’inci ve 26’ncı dönem HDP Van eski milletvekili Tuğba Hezer Öztürk’ün de ablası olduğu belirlendi. Hezer’in, 1994’te örgüte katılan erkek kardeşi Civan Zilan kod adlı Musa Kasım Hezer’in de 1998’de bir çatışmada öldürüldüğü öğrenildi. Hezer’in amcasının kızı olan Sema Zilan kod adlı Gülten Heze de 2002 yılında PKK’ya katılıp örgütün kırsal kadrosunda yer aldı.

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#MİT#PKK#Berivan Zilan

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