MİT’ten Süleymaniye’de ikinci operasyon

MİT, PKK’nın birçok kanlı eyleminden sorumlu Ulaş Doğan’ın etkisiz hale getirilmesinden sonra, yine Süleymaniye’de Mahiye Açık ile Suriye uyruklu Roha Raci'yi etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, örgütün Kandil’in güneyi ile Süleymaniye’ye elebaşı teröristleri göndermeye çalıştığını tespit etti. Örgüt tarafından Asos Dağı ve çevresinde, bölgede istihbarat toplamak ve yerel işbirlikçilerle irtibatı sıklaştırmak amacıyla hücreler oluşturulduğu belirlendi. Örgütün sözde liderlerinin Kandil, Gara ve Metina gibi çatışma bölgelerinden kaçırılması amacıyla güvenli yollar ve barınma noktaları bulmak için yürüttüğü faaliyetler takibe alındı. Bu teröristlerin operasyon bölgelerinden kaçırılarak yerel halkın barındığı alanlara aktarılmasını önlemek amacıyla MİT tarafından düzenlenen operasyonda, 2014’te örgüte katılan Mahiye Açık ve 2015’te örgüte katılan Suriye uyruklu Roha Raci, Süleymaniye’nin Şerbazar ilçesinde etkisiz hale getirildi. Teröristlerin içinde bulunduğu araç da tanınmaz hale geldi.

GARA’DA DA 7 TERÖRİST

Milli Savunma Bakanlığı, TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Kuzey Irak’ta Gara bölgesinde 7 PKK’lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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