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MİT'ten sınırda saldırı planlarına nokta atışı

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#MIT#Operasyon#PKK
MİTten sınırda saldırı planlarına nokta atışı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2023 07:00

MİT, terör örgütü PKK-YPJ sorumlularından Hicran İcuz’u Suriye’nin kuzeyindeki Haseke kentinde etkisiz hale getirdi.

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MİT, güvenlik güçlerine yönelik eylem planlamaları ve saldırı talimatları nedeniyle terörist Hicran İcuz’u, öncelikli hedef olarak belirledi. İcuz’un Suriye’nin Kamışlı kentinde olduğu belirlendi. MİT operasyonel ekibinin yaptığı nokta operasyonla PKK’lı İcuz, Haseke kentinde etkisiz hale getirildi. PKK’nın özellikle sınır bölgelerindeki güvenlik güçlerine yönelik saldırı ve suikast eylemleri yapmayı planladığı, eylemlerin planlayıcısının ise İcuz olduğu öğrenildi.

BİRÇOK EYLEME KATILDI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre 2018’de Suriye’ye geçen İcuz, terör örgütünün eylem ve silahlı eğitim sorumluları arasındaydı. Son dönemde yapılan operasyonlarda ağır kayıplar veren ve misilleme arayışında olan örgütün silahlı yapılanmasında yer alan İcuz, yapılan saldırıların planlayıcıları arasında bulunuyordu. İcuz’un zorla silah altına alınan Suriyeli çocuk ve gençlere de silah eğitimleri verdiği belirlendi. 

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#MIT#Operasyon#PKK

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