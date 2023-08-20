MİT'ten sınırda saldırı planlarına nokta atışı

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MİT, güvenlik güçlerine yönelik eylem planlamaları ve saldırı talimatları nedeniyle terörist Hicran İcuz’u, öncelikli hedef olarak belirledi. İcuz’un Suriye’nin Kamışlı kentinde olduğu belirlendi. MİT operasyonel ekibinin yaptığı nokta operasyonla PKK’lı İcuz, Haseke kentinde etkisiz hale getirildi. PKK’nın özellikle sınır bölgelerindeki güvenlik güçlerine yönelik saldırı ve suikast eylemleri yapmayı planladığı, eylemlerin planlayıcısının ise İcuz olduğu öğrenildi.



BİRÇOK EYLEME KATILDI



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre 2018’de Suriye’ye geçen İcuz, terör örgütünün eylem ve silahlı eğitim sorumluları arasındaydı. Son dönemde yapılan operasyonlarda ağır kayıplar veren ve misilleme arayışında olan örgütün silahlı yapılanmasında yer alan İcuz, yapılan saldırıların planlayıcıları arasında bulunuyordu. İcuz’un zorla silah altına alınan Suriyeli çocuk ve gençlere de silah eğitimleri verdiği belirlendi.