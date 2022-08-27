MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak'ın Süleymaniye-Asos bölgesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Operasyonda etkisiz hale getirilen örgüt üyelerinin 'Baver Sur' kod adlı Hüseyin Resuli Kızılbaş ve 'Rezan Baran' kod adlı Mervan Misto olduğu tespit edildi. Her iki teröristin de Murat Karayılan'ın başında olduğu terör örgütü PKK'nın silahlı kanadı Halk Savunma Merkezi'ne bağlı olarak faaliyet yürüttüğü belirtildi.

PKK'DAN KAÇAN ÖRGÜT ÜYESİ TESLİM OLDU

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2021 yılında terör örgütüne katıldığı tespit edilen örgüt mensubunun, son olarak Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.



Böylece 2022 yılı içinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 75'e yükseldi.

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