MİT’ten sınır ötesi yakalama

Haberin Devamı

MİT, teknik çalışmalar ve saha elemanlarından aldığı istihbaratla firari “Fırat” kod adlı terörist Serhat Bal’ın saklandığı yeri tespit etti. Uzun süre hassas bir çalışma ile takip edilen Bal, Ortadoğu’da bulunduğu ülkeden Avrupa’ya kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla yakalandı. Türkiye’ye getirilen Bal, sorguya alındı. PKK’nın kırsal kadrolarına 2012 yılında katılan terörist, Suriye ve Irak’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. Bal, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan aranıyordu.