×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

MİT’ten sınır ötesi yakalama

Güncelleme Tarihi:

#MİT#PKK#Suriye
MİT’ten sınır ötesi yakalama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2024 07:00

MİT, terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Serhat Bal’ı yakalayarak Türkiye’ye getirdi. MİT’in takibinde olan Bal’ın, Avrupa’ya kaçmak isterken yakalandığı belirlendi.

Haberin Devamı

MİT, teknik çalışmalar ve saha elemanlarından aldığı istihbaratla firari “Fırat” kod adlı terörist Serhat Bal’ın saklandığı yeri tespit etti. Uzun süre hassas bir çalışma ile takip edilen Bal, Ortadoğu’da bulunduğu ülkeden Avrupa’ya kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla yakalandı. Türkiye’ye getirilen Bal, sorguya alındı. PKK’nın kırsal kadrolarına 2012 yılında katılan terörist, Suriye ve Irak’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. Bal, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan aranıyordu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MİT#PKK#Suriye

BAKMADAN GEÇME!