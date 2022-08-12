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MİT'ten sınır ötesi operasyon! Yusif Mehmud Rebani ile Mazlum Esat etkisiz hale getirildi

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#MİT#Kamışlı#PKK/YPG
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 09:36

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Suriye'nin Kamışlı şehrinde gerçekleştirdiği operasyonda, PKK/YPG'nin sözde Amude- Derbesiye eyalet genel sorumlusu 'Rezan Cavit' kod adlı Yusif Mehmud Rebani ile beraberindeki sözde genel istihkam sorumlusu 'Ruhaz Amude' kod adlı Mazlum Esat etkisiz hale getirildi.

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MİT, sözde Haftanin eyalet sorumlusuyken, Türkiye'nin çok sayıda şehit verdiği eylemlerin sorumlusu 'Rezzan Cavit' kod adlı Yusif Mehmud Rebani'yi etkisiz hale getirmek için özel ekip kurdu. Rebani'nin Suriye'ye görevlendirildiğini tespit eden ekip, sahadaki bilgileri Türkiye'ye göndererek operasyonun planlanmasını sağladı.

Saha ajanlarının bilgileri doğrultusunda gerçekleştirilen operasyon sonucu Mehmud Rebani ve beraberindeki sözde Amude- Derbesiye eyaleti genel istihkam sorumlusu 'Ruhaz Amude' kod adlı Mazlum Esat, etkisiz hale getirildi. Operasyon sonrası MİT'in saha ajanları, yeni operasyon planı kapsamında Kamışlı'dan güvenli şekilde Türkiye'ye geçti.

MİTten sınır ötesi operasyon Yusif Mehmud Rebani ile Mazlum Esat etkisiz hale getirildi

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PKK'NIN İRAN KOLUNDA GÖREV YAPMIŞ

PKK'ya 1990'lı yıllarda katılan terörist Mehmud Rebani, 2010'da örgütün İran kolu PJAK'ın sözde en üst yürütme organı 'Koordinasyon Komitesi'nde 'sorumlu' olarak görev yaptı. Irak'ın Kandil bölgesinde 2014'te yapılan örgüt konferansının ardından sözde 'Doğu Kürdistan Demokratik ve Özgürlük Kongresi'nin 'kurucu eş başkanı' olarak seçilen Rebani, aynı yıl PKK'nın silahlı kanadı 'HPG Askeri Konseyi'nin de kurucu üyeleri arasında yer aldı.

MİTten sınır ötesi operasyon Yusif Mehmud Rebani ile Mazlum Esat etkisiz hale getirildi

Pençe harekatları öncesinde 2018'de stratejik öneme sahip sözde 'HPG Haftanin eyalet sorumlusu' olarak görevlendirilen terörist Rebani, Haftanin'deki terörist faaliyetleri sırasında, TSK'ya yönelik çok sayıda eylemi organize etti. Terörist Rebani, 2021'de Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan Resulayn bölgesinin sınır komşusu Amude- Derbesiye bölgesine sözde 'eyalet sorumlusu' olarak görevlendirildi.

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#MİT#Kamışlı#PKK/YPG

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