MİT'ten sınır ötesi operasyon: PKK'lı Serhat Bal Türkiye'ye getirildi

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PKK’lı Terörist Avrupa’ya Gidemedi Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, teknik çalışmalar ve saha elemanlarından aldığı istihbaratla firari Serhat BAL’ın saklandığı yeri tespit etti. Serhat BAL, uzun süre hassas bir çalışma ile takip edildi. BAL, Ortadoğu’da bulunduğu ülkeden Avrupa’ya kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla Türkiye’ye getirildi ve adalete teslim edildi.

Serhat BAL Kimdir?PKK/KCK’nın kırsal kadrolarına 2012 yılında katıldı. Suriye ve Irak’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. Fırat kod Serhat BAL, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan aranmaktaydı.