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MİT'ten sınır ötesi operasyon: PKK'lı Serhat Bal Türkiye'ye getirildi

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#MİT#PKK#Terör
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 15:12

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK sözde sorumlularından Fırat kod Serhat BAL’ı yakalayarak Türkiye’ye getirdi. Serhat BAL, Avrupa’ya kaçmak üzereyken Ortadoğu ülkelerinden birinde yakalandı.

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PKK’lı Terörist Avrupa’ya Gidemedi Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, teknik çalışmalar ve saha elemanlarından aldığı istihbaratla firari Serhat BAL’ın saklandığı yeri tespit etti. Serhat BAL, uzun süre hassas bir çalışma ile takip edildi. BAL, Ortadoğu’da bulunduğu ülkeden Avrupa’ya kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla Türkiye’ye getirildi ve adalete teslim edildi.

MİTten sınır ötesi operasyon: PKKlı Serhat Bal Türkiyeye getirildi

Serhat BAL Kimdir?PKK/KCK’nın kırsal kadrolarına 2012 yılında katıldı. Suriye ve Irak’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. Fırat kod Serhat BAL, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan aranmaktaydı.

MİTten sınır ötesi operasyon: PKKlı Serhat Bal Türkiyeye getirildi

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#MİT#PKK#Terör

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