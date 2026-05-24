MİT’ten sınır ötesi operasyon: Gar katliamcısı yakalandı

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), yaptığı istihbarat çalışmalarında Türkiye’den Suriye’ye geçerek DEAŞ terör örgütüne katılan ve örgüt içerisinde üst düzey görev alan Türk kökenli şahısların yerini tespit etti. Geçmişte Türkiye’de yapılan birçok terör eylemin içerisinde yer alan DEAŞ’lılar Suriye içerisinde adım adım takip edildi.

109 KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU

MİT, Suriye İstihbarat Servisi ile yaptığı ortak çalışmanın ardından operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda kırmızı bülten ile aranan 10 DEAŞ’lı yakalandı, ardından da Türkiye’ye getirildi. DEAŞ’lılar, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM (Terörle Mücadele) Daire Başkanlığı’nca günlerce sorgulandı. Mahkemeye çıkarılan 9 DEAŞ’lı tutuklanırken, birinin ise gözaltı süresi uzatıldı. DEAŞ’lılar ifadelerinde, “Örgüt tarafından verilen eylem talimatları, aldıkları silahlı ve dini eğitimleri, örgüt adına yaptıkları propaganda faaliyetleri, Türkiye’den Suriye’ye nasıl geçtiklerini, burada yürüttükleri faaliyetleri” anlattı. Yakalananlar arasında yer alan Ömer Deniz Dündar, 2015’te 109 kişinin ölümü ve yüzlerce insanın yaralanmasına neden olan Ankara Gar saldırısının sorumluları arasında yer alıyordu. Kendini patlatan 2 canlı bombayı saldırıya hazırlayan Dündar, 2014’te Suriye’ye geçerek DEAŞ’a katıldı. DEAŞ’ın Faruk Ofisi (Türkiye Vilayeti) içerisinde görev aldı. Örgüt adına birçok çatışmaya katıldı. Ayrıca, terör örgütünün Türkiye’ye yönelik yaptığı birçok saldırı ile de bağlantısı ortaya çıktı. 2017 yılında Türkiye’de olası eylemlerin önüne geçilmesi için yapılan operasyonlarda yakalanan, intihar kemerli 2 canlı bombanın üzerlerindeki bomba düzeneklerinde Dündar’ın da parmak izine rastlandı.

10 DEAŞ’LI SURİYE’DE KISKIVRAK

Operasyonda yakalanan kritik isimlerden Ali Bora, DEAŞ’ın Türkiye’den sorumlu sözde istihbarat emiriydi. 2014’te Suriye’ye geçti, TSK’ya yönelik 3 ayrı eylemi planladı.

Suriye’ye 2014 yılında geçen Hüseyin Peri, PYD-YPG tarafında 2015 yılında yakalandı. PYD-YPG ile DEAŞ arasında yapılan esir takısında serbest bırakılan Peri, 2019’a kadar DEAŞ’ın sağlık biriminde çalıştı.

DEAŞ’ın Türkiye sorumlularından Mustafa Dokumacı ile bağlantılı 2015 yılında Suriye’ye geçerek örgüte katılan Kadir Gözükara, engelli olması nedeniyle lojistik ihtiyaçların karşılanmasında görev aldı.

Abdullah Çobanoğlu, selefi-tekfiri görüşü benimseyen gruplar içerisinde silahlı faaliyet gösterdi. EYP’li saldırıda bacağını kaybetti. DEAŞ’ın medya biriminde görev aldı.

Hakkı Yüksek, birçok silahlı çatışmaya girdi. Dokumacı Grubu lideri Mustafa Dokumacı’nın yardımcılığını yaptı, özel işlerini yürüttü.

Kadir Demir, İdlib bölgesinde selefi-tekfiri gruplar ile birlikte çalıştı.

Çekdar Yılmaz, DEAŞ içerisinde aldığı askeri eğitimlerden sonra İdlib bölgesinde birçok çatışmada yer aldı. 2018’de DEAŞ Faruk Ketibesi’ne katılarak medya biriminde faaliyetlerine devam etti.

Murat Özdemir, İdlib bölgesinde silahlı eylemlerde bulundu.

İshak Günci DEAŞ içerisinde silahlı eylemlere katıldı.