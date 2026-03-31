MİT’ten sınır ötesi casusluk operasyonu

MİT, Osmaniye’de cezaevinde firar ettikten sonra Suriye’ye kaçan, 12 yıldır aranan ve casusluk yapan Önder Sığırcıkoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı. Suriye’de, Esad rejimi ve Rusya adına casusluk yapan Önder Sığırcıkoğlu, 2011 yılında Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu’nun iki kritik komutanı Hüseyin Harmoush ve Mustafa Kassum’u kaçırarak Esad rejimine teslim etti. Komutanlardan Hüseyin Harmoush’un işkence sonucu ölümüne neden oldu. Suriye’de o dönem savaşın kaderini değiştiren bu olaydan sonra Sığırcıkoğlu, Türkiye tarafından yakalandı. Sığırcıkoğlu, 2013 yılında “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 20 yıl hapis cezası aldı. Ancak 2014 yılında Osmaniye Açık Cezaevi’nden firar etti.

Gözden Kaçmasın Enerjinin akil insanı Fatih Birol uyarıyor Haberi görüntüle

FETÖ’CÜLER KAÇIRDI

Sığırcıkoğlu’nun firar sürecinde FETÖ bağlantılı yapılar aktif rol oynadı. Sığırcıkoğlu’nun ceza dosyası bilgileri usulsüz şekilde değiştirildi, ceza süresi hatalı hesaplandı ve izin sürecinde ciddi usulsüzlükler yaşandı. Yapılan incelemelerde, Sığırcıkoğlu’na ait iddianamenin 2014 yılında MİT TIR’ları davasında görevli FETÖ’cü savcı Özcan Şişman tarafından düzenlendiği ortaya çıktı. Sisteme eksik girilen bilgiler ise FETÖ mensubu infaz savcısı Yunus Baki tarafından imzalandı.

Türkiye’de kaçan Sığırcıkoğlu, uzun yıllar Suriye, Rusya ve Lübnan gibi ülkelerde saklandı. MİT, Sığırcıkoğlu’nun izini kaybetmeyerek kesintisiz bir takip ağı oluşturdu. Fiziki gözetim, teknik dinleme, siber takip ve istihbaratın birçok unsuru bu operasyonda kullanıldı. Sığırcıkoğlu Suriye’ye sığındıktan sonra, Esad rejimi istihbaratı tarafından koruma altına alındı. Karşılığında Türkiye aleyhine aktif istihbarat faaliyeti yürütmesi istendi. Sığırcıkoğlu, bu süreçte Türkiye lehine çalışan bazı kişilerin kimlik ve hareket bilgilerini Esad rejim istihbaratına aktardı.

THKP/C-Acilciler (Mukaveme-i Suriye) örgütü lideri Mihrac Ural ve Hatay/Reyhanlı patlamalarının 2018’de yakalanan faili Yusuf Nazik ile yakın ilişki kurdu. Ural’ın talimatıyla Türkiye karşıtı propaganda yaptı. İkili, sahte görüntülerle psikolojik operasyonlar yürüterek medyada manipülatif haberlerin çıkmasını sağladı. Reyhanlı’daki terör saldırısının baş aktörü olan Yusuf Nazik ile yakın ilişki kuran Sığırcıkoğlu, bir dönem Suriye’de aynı evde kaldı. Sığırcıkoğlu, Rusya İstihbaratı ile de temas kurarak Türkiye’ye ait stratejik bilgileri paylaştı.

HAREKET ANALİZİ ÇIKARILDI

MİT, Sığırcıkoğlu’nun firarından sonra fiziki ve teknik yöntemlerle hareket profilini çıkardı. İletişim ağları ve sığındığı yerleri saptadı. Yapılan istihbari analizlerle, Sığırcıkoğlu’nun önce Suriye’de, ardından Lübnan Cebel Muhsin bölgesinde bir evde saklandığı, akabinde Rusya’nın Krasnodar Bölgesi’ne, daha sonra Mısır üzerinden tekrar Lübnan’a geçtiği tespit edildi. Tekrar Suriye’ye geçmeye çalışacağı bilgisi üzerine, MİT ve Suriye İstihbaratı arasında ortak bir operasyon planlandı. Sınır hattından geçişi bekledi. Ardından, Suriye-Lübnan sınırında düzenlenen ortak operasyonla 12 yıldır firari olan Sığırcıkoğlu yakalandı. Türkiye’ye getirilen Sığırcıkoğlu, ‘siyasal ve askeri casusluk’ ile ‘gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ suçlarından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Mevcut 20 yıllık hapis cezasını da yatacak.

