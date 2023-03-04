Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

MİT’ten Sincar operasyonu

Güncelleme Tarihi:

#MİT#Sincar#Saad Ali Bedel
MİT’ten Sincar operasyonu
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 07:00

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da düzenlediği operasyonla, PKK/KCK’nın sözde Sincar askeri sorumlusu Saad Ali Bedel etkisiz hale getirildi.

Haberin Devamı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, TSK’nın Irak’taki üslerine yönelik terör eylemlerine katılıp, Sincar’da MİT’e karşı faaliyetleri yürüttüğü belirlenen Saad Ali Bedel, ‘kritik hedefler’ listesine dahil edildi. Daha sonra MİT’in Irak Sincar’da görevli saha ajanları, teröristin faaliyetlerini takip etmek üzere görevlendirildi. Bedel’in, TSK’nın, Musul Başika’daki üs bölgesine yönelik yeni eylem planladığının öğrenilmesinin ardından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MİT#Sincar#Saad Ali Bedel

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: EYT’liler dikkat EYT başvuru ekranı açıldı... e-Devlet emeklilik işlemleri nasıl başlatılıyor Hangi belgeler gerekiyor İşte detaylar

Son dakika: EYT’liler dikkat! EYT başvuru ekranı açıldı... e-Devlet emeklilik işlemleri nasıl başlatılıyor? Hangi belgeler gerekiyor? İşte detaylar

#EYT
Parayı veren takımı kapar: Sırada Manchester United mı var Futbolu nasıl etkiliyor Ne kadar para harcarsan, futbol dünyası da seni o kadar çok seviyor

Parayı veren takımı kapar: Sırada Manchester United mı var? Futbolu nasıl etkiliyor? 'Ne kadar para harcarsan, futbol dünyası da seni o kadar çok seviyor'

#Manchester United
İşte beklenen seçim takvimi

İşte beklenen seçim takvimi

#Seçim