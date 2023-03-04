MİT’ten Sincar operasyonu

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, TSK’nın Irak’taki üslerine yönelik terör eylemlerine katılıp, Sincar’da MİT’e karşı faaliyetleri yürüttüğü belirlenen Saad Ali Bedel, ‘kritik hedefler’ listesine dahil edildi. Daha sonra MİT’in Irak Sincar’da görevli saha ajanları, teröristin faaliyetlerini takip etmek üzere görevlendirildi. Bedel’in, TSK’nın, Musul Başika’daki üs bölgesine yönelik yeni eylem planladığının öğrenilmesinin ardından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.