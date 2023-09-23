MİT’ten ‘Sincar’ darbesi

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, Irak’ın Sincar bölgesine sızdırdığı saha ajanlarıyla “Dindar Avesta” kod adlı PKK-YBŞ’nin sözde Sincar asayiş sorumlusu Halid Reşo Kasım’ı takibe aldı. Saha ajanlarından gelen son bilgiler doğrultusunda Kasım’ın bulunduğu noktayı tespit eden MİT, operasyon için düğmeye bastı. MİT’in bölgedeki faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalıştığı da belirlenen Kasım, düzenlenen nokta operasyonla korumalarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

SİVİLLERİ İNFAZ ETMİŞ

2014 yılında PKK’ya katılan Halid Reşo Kasım, Irak’ın Sincar kentinde örgüt adına faaliyetlerde bulunuyordu. Örgüte eleman kazandırma faaliyetleriyle ilgilenen birimin sorumluluğunu da yürüten Kasım, PKK’nın Özel Kuvvet mensuplarına eğitimler verdi. Son olarak PKK-YBŞ’nin sözde Sincar asayiş sorumlusu olan Kasım’ın PKK taraftarı olmayan birçok sivili sorgulayarak infaz ettiği de belirlendi.