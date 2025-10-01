×
HABERLERGündem Haberleri

MİT’ten siber operasyon

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2025 07:00

MİT, vatandaşların kişisel verilerini hedef alan yasadışı sorgu sistemlerine yönelik operasyon yaptı.

Vatandaşların kişisel verilerini yasadışı yollarla ele geçiren 3 kişi tutuklanırken, yasadışı sorgu sistemleri kapatıldı. 

- KİŞİSEL VERİLERİ ÇALMIŞLAR:  MİT, kişisel verileri çalarak, casusluk amaçlı yurtdışına aktaran yasadışı sorgu sistemlerini deşifre etti. MİT koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı(JGK), Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) işbirliği ile ortak operasyon yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada şüpheliler takibe alındı. Ardından İstanbul, Şanlıurfa, İzmir ve Kütahya’da eş zamanlı yapılan operasyonlarda, yasadışı sorgu sistemlerinin yöneticileri ve geliştiricilerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.Z.H., B.K. ve M.Ş. tutuklandı.

- VERİLER YURTDIŞINA: Suçluların kullandığı altyapılar ortaya çıkarılırken, MASAK tarafından yapılan incelemelerle örgütün yasadışı gelir kaynakları ve para trafiği deşifre edildi. Yapılan çalışmalarda, elde edilen kişisel verilerin casusluk faaliyetleri kapsamında yurtdışındaki bağlantılara aktarıldığı belirlendi. Siber suçlular arasında “Sowix”, “Ondex” ve “EmreQuery” isimleriyle bilinen yasa dışı sorgu panelleri dahil toplam 9 internet sitesi erişime kapatıldı.

