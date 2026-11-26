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Milli İstihbarat Teşkilatı, yabancı istihbarat teşkilatlarının kablosuz ağlarına sızma çalışmalarını engelledi.

MİT’in yürüttüğü hassas çalışmalar sonucunda, savunma sanayii başta olmak üzere kritik kamu kurumlarının kablosuz internet ağlarını hedef alan bir siber casusluk şebekesi çökertildi. Yakalanan iki kişi tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

CASUSLAR MİT’TEN KAÇAMADI

MİT, iki kişinin kritik kurumların internet ağlarına sızma amacıyla çalışma yürüttüğü istihbaratı üzerine harekete geçti, iki şahsı yakın takibe aldı.

MİT tarafından yürütülen çalışma sonucunda, şüphelilerin özel teknik uygulamalar ve cihazlar kullanarak Ankara ve İstanbul’da kendilerine verilen güzergahlarda dolaştığı ve Wi-Fi ağlarının haritalandırmasını yaptığı belirlendi.

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Yapılan tespitler üzerine MİT’in koordinesinde İstanbul Emniyeti ile gerçekleştirilen ortak operasyon sonucunda iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

KRİTİK KURUMLAR HEDEFTEYDİ

Yakalanan şahıslar, Ankara’daki kritik kamu kurumları, savunma sanayii kuruluşları, siyasi parti genel merkezleri, askeri yerleşkeler ve diğer ülke misyonlarının çevresinde hareket ettiklerini itiraf etti. Şahıslar talimatların kendilerine sosyal medyadaki iş bulma ilanları üzerinden iletildiğini söyledi. Casusluk faaliyeti karşılığında kripto para uygulamalarından ödeme aldıklarını da ifade ettiler.

MİT tarafından sürdürülen araştırmalarda, şahısların yabancı bir ülkenin istihbarat servisi adına faaliyet yürüttükleri anlaşıldı.

Siber casusluk şüphelisi şahıslar, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.