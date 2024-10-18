MİT'ten siber casusluk operasyonu: 9 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 20'ye çıktı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen siber casusluk soruşturması kapsamında; MİT koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen operasyon sonucunda 9 şüpheli tutuklandı. Böylece soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 20'ye ulaştı.

MİT'in yürüttüğü çalışmalar ile şüphelilerin, elde ettiği bilgileri sosyal medya platformları üzerinden terör örgütleri dahil olmak üzere talep eden herkese sattığı belirlendi. Operasyon kapsamında, verilerin satışının yapıldığı 18 internet sitesi erişime kapatıldı. Ele geçirilen verilerin, organize suç çeteleri tarafından gençler ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara şantaj yapmak amacıyla kullanıldığı da tespit edildi.

Öte yandan; güvenlik kaynakları, MİT'in siber casusluk ve siber terörizmle mücadelede kararlılığını sert bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Yurt dışıyla bağlantılı siber tehdit ağlarının çökertilmesi için kapsamlı operasyonların hız kesmeden süreceği, ulusal siber güvenliğin sağlanması adına her türlü önleyici ve caydırıcı tedbirin kararlılıkla hayata geçirileceğini ifade edildi.