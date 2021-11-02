MİT'ten Rus casuslarına operasyon! Çeçen lidere suikast planlıyorlardı

Haberin Devamı

CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, Rus casuslarına yapılan operasyonun detaylarını anlattı... Uludağ şu ifadeleri kullandı:

MİT son aylarda film sahnelerine konu olabilecek müthiş casusluk operasyonları düzenledi. 6-7 Ekim tarihlerinde İstanbul ve Antalya'da 4'ü Rus uyruklu biri Özbek ve biri de Ukrayna uyruklu 6 Rus casusu kıskıvrak yakalandı ve gözaltına alındı.

Ve işte 6 Rus casusuna suikast talimatını veren isimler olarak yer alıyor dosyada bu bilgiler. Kazbek Dukuzov yine Çeçen muhaliflere yönelik Avrupa'da 4 kişinin öldürülmesi ile ilgili talimatı da yine onun verdiği tahmin ediliyor. MİT, Çeçen muhalif liderlere yönelik İstanbul'da bir suikast hazırlığı olduğunu tespit ettikten sonra takibe başlıyor. İstanbul ve Antalya'da Rus casusları adım adım izliyor ve onların iletişim kurduğu, kaldıkları yerler tespit ediliyor. Hatta Rus casuslar bu istihbarata karşı koymak için ve izlerini kaybettirebilmek için sürekli otel değiştiriyorlar.

Haberin Devamı

Sürekli kaldıkları yerleri değiştiriyorlar ama bu takip aylarca devam ediyor. Ve en sonunda Rus suikastçıların, DEAŞ'lı silah kaçakçısı bir kişiyle irtibat kurduğunu ve onlardan lazerli susturuculu silah temin ettiği tespit ediliyor. İstanbul'da Başakşehir ve birçok ilçede operasyon yapılıyor ama operasyonun diğer ayağı da Antalya'ya kaydırılıyor. Ve Antalya'da düzenlenen operasyonda suikast silahları ile birlikte 6 Rus casus kıskıvrak yakalanıyor.

ÇEÇEN LİDERİ ÖLDÜRMEYİ PLANLIYORLARDI

Peki Rus casusların amacı neydi? Amacı da yine Çeçen muhalif liderlerinden Abdülhakim isimli lideri öldürmeyi planlıyorlardı.

ADIM ADIM İZLİYORLARDI

Ve sadece amaçları da değil aslında İstanbul'da ve Türkiye'nin birçok noktasında faaliyet yürüten Çeçen muhalif liderleri adım adım izliyorlardı, fotoğraflıyorlardı, onlarla ilgili istihbarat bilgisi aktarıyorlardı.

Bu yapılan önemli operasyonda İstanbul'da veya Türkiye'nin herhangi bir noktasında yapılması düşünülen bir suikast girişiminin de önüne geçilmiş oldu.

TUTUKLANDILAR

Geçmiş tarihlerde Zeytinburnu'nda, Fatih'te ve Aksaray'da bir çok muhalif suikaste kurban gittiler. Rus casuslar geldi, bu suikastleri gerçekleştirdi ve gitti. MİT artık bu tür suikastlerin Türkiye'de yapılmasına izin vermiyor. Rus casuslar tutuklanıp cezaevine gönderildi.