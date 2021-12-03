MİT’ten PKK’ya yeni darbe! Duran Kalkan’ın yakın koruması yakalandı

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Terör örgütüne 2012 yılında katılan Emrah Adıgüzel, PKK/KCK’nın elebaşlarından Duran Kalkan’ın iki yıl yakın korumalığını yaptı. Kuzey Irak’taki Gare, Sincar ve Hakurk alanlarında da faaliyet gösteren Adıgüzel, Sincar alanında PKK’nın sözde istihbarat sorumluluğunu üstlendi. 2020 yılında ise bölge sorumlularından birisi oldu.

SABOTAJ VE SUİKAST

2014 yılında örgüte katılan Pervin Arslan ise Kuzey Irak’ta Metina ve Suriye’nin kuzeyinde faaliyette bulundu. ‘Terörist tim’in başında olan Arslan, saldırı, sabotaj ve suikast birimlerinde yer aldı.