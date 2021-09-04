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Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 04.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

MİT’ten PKK’ya ‘üçlü’ darbe

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
MİT’ten PKK’ya ‘üçlü’ darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları hız kesmeden sürüyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT’in düzenlediği operasyonda Kuzey Irak’ta Gara, Kandil ve Sincar’da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK-KCK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Bulundukları yer tespit edilen 3 üst düzey teröriste havadan operasyon düzenlendi.

3 terörist de etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, bu operasyon sonrası örgütün telsiz konuşmalarında “Ağır darbe aldık. Hareketliliği sonlandırın” anonsları yapıldığını bildirdi.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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