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MİT’ten PKK’ya Tel Rıfat darbesi

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#MİT#Tel Rıfat#PKK
MİT’ten PKK’ya Tel Rıfat darbesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 07:00

MİT, Tel Rıfat’ta PKK/YPG’li Hüseyin Öztürk ve Vidan Fate’yi etkisiz hale getirdi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG’ye 1994’te katılan ‘Mazlum’ kod adlı Hüseyin Öztürk’ün Türkiye, Irak ve Suriye’de Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettiğini belirledi. Öztürk, saha ajanları aracılığıyla takibe alındı. Yapılan istihbari çalışmalarda Öztürk’ün, PKK/YPG’li terörist ‘Zelal Afrin’ kod adlı Vidan Fate ile hareket ettiği belirlendi. MİT, Tel Rıfat’ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla PKK/YPG’nin sözde Tel Rıfat sorumluları olan teröristler Öztürk ve Fate’yi etkisiz hale getirdi.

Kandil’de eğitim alan terörist Öztürk, 2015’te Suriye’ye geçerek örgütün faaliyetlerine katıldı. 

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#MİT#Tel Rıfat#PKK

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