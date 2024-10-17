MİT’ten PKK’ya Tel Rıfat darbesi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG’ye 1994’te katılan ‘Mazlum’ kod adlı Hüseyin Öztürk’ün Türkiye, Irak ve Suriye’de Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettiğini belirledi. Öztürk, saha ajanları aracılığıyla takibe alındı. Yapılan istihbari çalışmalarda Öztürk’ün, PKK/YPG’li terörist ‘Zelal Afrin’ kod adlı Vidan Fate ile hareket ettiği belirlendi. MİT, Tel Rıfat’ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla PKK/YPG’nin sözde Tel Rıfat sorumluları olan teröristler Öztürk ve Fate’yi etkisiz hale getirdi.

Kandil’de eğitim alan terörist Öztürk, 2015’te Suriye’ye geçerek örgütün faaliyetlerine katıldı.