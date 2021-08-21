MİT’ten PKK’ya Sincar’da nokta atışı

Üst düzey örgüt mensuplarının katıldığı ‘PKK Ocağı’nda ve ‘Mazlum Doğan İdeolojik Akademisi’nde eğitim gören Hasan Said Hasan, PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesiydi ve Irak Devleti’nce bölücü faaliyetlerinden dolayı aranıyordu.

ADIM ADIM İZLENDİ

MİT, YBŞ Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan’ı bir süre önce takibe almıştı. Diğer PKK elebaşlarıyla Sincar’da bir araya geldiği haberinin alınması üzerine yapılan operasyonda Hasan, Sincar’da etkisiz hale getirildi.

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