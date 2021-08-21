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ANKARA
Haber Giriş: 21.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

MİT’ten PKK’ya Sincar’da nokta atışı

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MİT’ten PKK’ya Sincar’da nokta atışı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK/KCK’nın işgali altındaki Sincar bölgesinde düzenlediği nokta operasyonda, PKK mensuplarından YBŞ Genel Sorumlusu ‘Seyit’ kod adlı Hasan Said Hasan’ı etkisiz hale getirdi.

Üst düzey örgüt mensuplarının katıldığı ‘PKK Ocağı’nda ve ‘Mazlum Doğan İdeolojik Akademisi’nde eğitim gören Hasan Said Hasan, PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesiydi ve Irak Devleti’nce bölücü faaliyetlerinden dolayı aranıyordu.

ADIM ADIM İZLENDİ

MİT, YBŞ Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan’ı bir süre önce takibe almıştı. Diğer PKK elebaşlarıyla Sincar’da bir araya geldiği haberinin alınması üzerine yapılan operasyonda Hasan, Sincar’da etkisiz hale getirildi.

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