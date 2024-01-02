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MİT'ten PKK'ya kritik operasyon: Sözde uyuşturucu ticareti sorumlusu etkisiz hale getirildi

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#Mit#PKK#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2024 09:44

MİT, PKK’nın sözde uyuşturucu ticareti sorumlularından terörist Abdulmutalip Doğruci'yi Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirdi.

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MİT'in saha ajanları, PKK üst yönetiminin 'Cesur Vedat' kod adlı Abdulmutalip Doğruci'yi Süleymaniye kırsalındaki uyuşturucu ticareti faaliyetlerini organize etmesi ve denetlemesi için özel olarak görevlendirdiğini tespit etti. PKK'nın uyuşturucudan elde ettiği gelirin, Süleymaniye'de Abdulmutalip Doğruci tarafından teröristlerin bilgisayar, uydu telefonu, kamera sistemleri ve benzeri teknik ihtiyaçları için kullanıldığı öğrenildi. Faaliyetleri saha ajanları vasıtasıyla detaylı şekilde takip edilen Doğruci, Süleymaniye kırsalında düzenlenen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

MİTten PKKya kritik operasyon: Sözde uyuşturucu ticareti sorumlusu etkisiz hale getirildi

Abdulmutalip Doğruci, geçmiş dönemde İstanbul'da gerçekleştirdiği 'uyuşturucu ticareti' ve 'nitelikli yağma' suçlarından adli takibe alındı. Örgüte katılmadan önce PKK'nın gençlik çalışmalarında yer aldı. 2017 yılında Irak'a geçerek kırsalda faaliyet göstermeye başladı. 

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#Mit#PKK#Operasyon

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