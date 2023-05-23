MİT’ten PKK’ya ‘hacker’ darbesi

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Terörist Emre Şahin, önceki yıllarda Şırnak kırsalında güvenlik güçlerine karşı eylemlere katıldı ve 2019 yılında Irak’a geçti. Irak’ın kuzeyinde fünye ve patlayıcı madde üretimi konusunda çalıştı. 2020 yılı itibarıyla terör örgütünün “özel güç” yapılanması içinde görevlendirildi. PKK’nın şifreli haberleşme yöntemlerini geliştiren ve hacker biriminin sorumlusu olan Emre Şahin, teröristlerin kullandığı iletişim altyapısını kurdu. Örgütün elebaşlarından Murat Karayılan’a bağlı olarak gizli haberleşme yöntemleri üzerine çalışan Şahin, MİT tarafından takibe alındı. Irak Gara’daki saha ajanları tarafından haberleşme altyapısına zarar verildi ve arızanın giderilmesi için Emre Şahin’in görevlendirilmesi sağlandı. MİT, arızayı gidermek için bölgeye giden teröristi korumasıyla birlikte etkisiz hale getirdi.