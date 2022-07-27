MİT'ten PKK'ya darbe: Yedi ayda 20 büyük operasyon

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Son 7 ayda yapılan 20 büyük operasyonla, 8'i sağ olmak üzere 21 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristler arasında PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı 'Ferhat Derik' kod adlı Hüseyin Şibli de bulunuyor. PKK/YBŞ sözde özel kuvvet sorumlusu 'Azad' kod adlı Sileman Şemo Yusuf, 'Hebat Gever' kod adlı Süleyman Orhan, sözde Amude-Derbesiye eyalet sorumlusu Mehmet Aydın, sözde Kobani (Ayn El Arab) savunma komitesi eş başkanı 'Ronahi Kobani' kod adlı Rodin Abdulkadir Muhammed de etkisiz hale getirilen teröristler arasında.

PKK’nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı, ‘Ferhat Derik’ kod adlı Hüseyin Şibli, aracının içinde etkisiz hale getirildi.

Fatih POYRAZ / DHA