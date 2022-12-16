MİT’ten PKK’ya çifte darbe

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2013 yılında Diyarbakır’dan örgütün kırsal kadrolarına katılan “Roza” kod adlı Songül Tarıncı MİT tarafından hedef listesine alındı.

ADIM ADIM İZLENDİ

Tarıncı ve beraberindeki 2 koruması, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Ayrıca, Mardin hudut hattında görevli güvenlik güçlerine yönelik havan saldırılarını organize ettiği ve bomba, silah aktarım faaliyetlerini yönettiği belirlenen ‘Dilxwaz Agir’ kod adlı Osman Mutlu ve 1 koruması, Suriye’de patlayıcı mühimmatlarının bulunduğu araç içinde öldürüldü.