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MİT’ten PKK’ya çifte darbe

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#MİT#PKK#Terör
MİT’ten PKK’ya çifte darbe
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 07:00

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye ve Irak’ta düzenlediği nokta operasyonla 2 üst düzey PKK’lı terörist ile korumalarını etkisiz hale getirdi.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2013 yılında Diyarbakır’dan örgütün kırsal kadrolarına katılan “Roza” kod adlı Songül Tarıncı MİT tarafından hedef listesine alındı.

ADIM ADIM İZLENDİ

Tarıncı ve beraberindeki 2 koruması, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Ayrıca, Mardin hudut hattında görevli güvenlik güçlerine yönelik havan saldırılarını organize ettiği ve bomba, silah aktarım faaliyetlerini yönettiği belirlenen ‘Dilxwaz Agir’ kod adlı Osman Mutlu ve 1 koruması, Suriye’de patlayıcı mühimmatlarının bulunduğu araç içinde öldürüldü.

 

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#MİT#PKK#Terör

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