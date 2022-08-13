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MİT'ten PKK'ya büyük darbe! Sözde eyalet sorumlusu öldürüldü

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#PKK#MİT#Suriye
MİTten PKKya büyük darbe Sözde eyalet sorumlusu öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 07:00

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye Kamışlı’da yaptığı operasyonla PKK’nın sözde Amude-Derbesiye eyalet genel sorumlusu ‘Rezan Cavit’ kod adlı Yusif Mehmud Rebani’yi etkisiz hale getirdi.

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Haftanin eyalet sorumlusuyken, Türkiye’nin çok sayıda şehit verdiği eylemlerin talimatını veren ve aynı zamanda katılan Rebani için “özel ekip” kuruldu. Her adımı yakından takip edildi. Terör örgütü PKK tarafından Suriye’de görevlendirildiği tespit edilince, MİT’in saha ekipleri Rebani’yi Suriye’de izlemeye başladı. Son olarak Suriye Kamışlı kentindeki yeri tespit edilen teröristle ilgili bilgiler saha ajanları tarafından Türkiye’ye aktarıldı ve operasyon için plan yapıldı. Planlamanın ardından MİT’in operasyonel ekipleri Suriye’ye sızdı. Rebani ile beraberindeki sözde Amude-Derbesiye eyaleti genel istihkam sorumlusu “Ruhaz Amude” kod adlı Mazlum Esat da öldürüldü. Operasyondan sonra MİT saha ajanları ile operasyonel ekipleri yine büyük bir gizlilik içerisinden Kamışlı’dan güvenli bir şekilde ayrılarak Türkiye’ye döndü.

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32 YILDIR PKK’DAYDI

1990 yıllında terör örgütü PKK’ya katılan İran asılı Yusif Mehmud Rebani, Türkiye’nin çok sayıda şehit verdiği eylemlerin sorumlusuydu. Sözde “Doğu Kürdistan Demokratik ve Özgürlük Kongresi”nin kurucu eş başkanı ve PKK’nın silahlı kanadı “HPG Askeri Konseyi”nin de kurucu üyeleri arasında yer alıyordu.

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#PKK#MİT#Suriye

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