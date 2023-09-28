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MİT’ten PKK’ya bir darbe daha

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#Milli İstihbarat Teşkilatı#MİT#PKK
MİT’ten PKK’ya bir darbe daha
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 07:00

Milli İstihbarat Teşkilatı, sahadaki ajan ağıyla sürdürdüğü hassas çalışmalarda, örgütün terörist aktarımını ilk etapta Avrupa alanında yaptığı, sonrasında Irak ve Suriye’ye kaydırdığını tespit etti.

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Örgütün aktarım faaliyetlerinin incelenmesi sonucunda, PKK’lı “Berxwedan Çiyager” kod adlı Mazlum Öztürk’ün, Ağustos 2022’de Türkiye’den Avrupa’ya geçiş yaptığını belirledi. Ekim 2022’de Avrupa Konseyi önünde gerçekleştirilen oturma eylemine de katılan Öztürk’ün, Ocak 2023’de Fransa’dan örgütün kırsal kadrosuna katılarak, silahlı faaliyet yürütmeye başladığı ve suikast eğitimleri aldığı öğrenildi. Teröristin yeri MİT’in istihbarat ağı ve saha ajanları tarafından belirlendi. Türkiye’de sansasyonel eylemler yapmak üzere eğitilen Öztürk, Irak’ın Süleymaniye kırsalında düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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#Milli İstihbarat Teşkilatı#MİT#PKK

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