MİT’ten PKK’ya bir darbe daha

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Örgütün aktarım faaliyetlerinin incelenmesi sonucunda, PKK’lı “Berxwedan Çiyager” kod adlı Mazlum Öztürk’ün, Ağustos 2022’de Türkiye’den Avrupa’ya geçiş yaptığını belirledi. Ekim 2022’de Avrupa Konseyi önünde gerçekleştirilen oturma eylemine de katılan Öztürk’ün, Ocak 2023’de Fransa’dan örgütün kırsal kadrosuna katılarak, silahlı faaliyet yürütmeye başladığı ve suikast eğitimleri aldığı öğrenildi. Teröristin yeri MİT’in istihbarat ağı ve saha ajanları tarafından belirlendi. Türkiye’de sansasyonel eylemler yapmak üzere eğitilen Öztürk, Irak’ın Süleymaniye kırsalında düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.