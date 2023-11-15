MİT’ten PKK’ya 222 km’de darbe

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MİT, 1992 yılından bu yana Türkiye aleyhinde doğrudan silahlı faaliyetler yürüten ve Diyarbakır’daki hendek olaylarında güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen eylemlerin sorumlularından “Çiya Amed” kod adlı Remzi Avcı’yı takibe aldı. Hedef listesine alınan, PKK’nın sözde Kerkük eyalet sorumlusu Avcı’nın, Irak’ın kuzeyinde operasyon yürüten Türk silahlı güçlerine yönelik eylem planladığı belirlendi. Avcı’nın tehdit seviyesinin artması üzerine MİT, operasyon kararı aldı. Bu amaçla bölgeye yönlendirilen saha ajanları, Avcı’yı takibe başladı. Tüm faaliyetleri izlenen Avcı’ya yönelik operasyon için yer ve zaman için beklemeye geçildi.

KIRMIZI LİSTEDEYDİ

Yapılan çalışmaların ardından PKK’nın sözde Kerkük eyalet sorumlusu olan Avcı’ya sınırdan 222 kilometre derinlikli bir alanda operasyon için düğmeye basıldı. MİT’in saha ajanlarının anlık müdahalesi ile düzenlenen operasyonla Avcı öldürüldü. İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesinin “Kırmızı” kategorisinde yer alan Avcı’nın başına 10 milyon lira ödül konulmuştu. Terör örgütünün, bir yöneticisinin öldürülmesinin tabanda yaratacağı korku ve moral bozukluğunu ortadan kaldırmak için uzun süre gizlemeye çalıştığı da öğrenildi.