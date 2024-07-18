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MİT'ten PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasına darbe! Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş İstanbul'da yakalandı

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#MİT#PKK#İstanbul
MİTten PKKnın sözde istihbarat yapılanmasına darbe Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş İstanbulda yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 09:28

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasında çalışan Halil kod adlı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş'ı İstanbul'da yakaladı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK’nın sözde istihbarat hücresini çökertti. MİT Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyon sonucu, PKK’nın istihbarat yapılanmasında görevli oldukları ve İstanbul’da faaliyet gösterdikleri tespit edilen Halil Kod Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş İstanbul’da yakalandı.

ADIM ADIM TAKİP

MİT, örgütün istihbarat yapılanmasında yer alan Sadık Topaloğlu'nu tespit ettikten sonra adım adım takip altına aldı. Topaloğlu'nun illegal yollarla Irak/Kandil’e geçerek istihbarat eğitimi aldığı, eğitim sürecinde örgüt sorumlularından Cuma kod Cemil Bayık ile görüşmeler gerçekleştirdiği tespit edildi. Sadık Topaloğlu'nun, Türkiye’de görevlendirilmesi akabinde gazetecilik kisvesiyle terör örgütüne bilgi topladığı ortaya çıktı.

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Ayrıca, Mehmet Savaş ile örgüt adına finans faaliyetleri yürüttükleri ve paravan şirketler üzerinden Suriye’deki örgüt mensuplarına malzeme tedariğinde bulundukları MİT tarafından tespit edildi.

MİT ve İstanbul Emniyeti’nin ortak operasyonu ile yakalanan PKK’lı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#MİT#PKK#İstanbul

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