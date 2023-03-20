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MİT’ten PKK’nın kasasına nokta operasyon

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#MİT#PKK#Operasyon
MİT’ten PKK’nın kasasına nokta operasyon
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 07:00

MİT, PKK/YPG’nin Halep ve Tel Rıfat’taki ‘para kasası’ olan terörist Mehmet Yıldırım’ı Suriye’de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) bağlı özel ekip, saha elemanlarından gelen bilgiler doğrultusunda Suriye’nin Halep kentine sızma yaptı. Özel ekip, burada yaptığı nokta operasyonla PKK/YPG’nin sözde Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu “Hamza Kobani” kod adlı Mehmet Yıldırım’ı etkisiz hale getirdi. Görevini tamamlayan özel ekip, daha sonra güvenli bir şekilde bölgeyi terk etti. PKK’nın “para kasası” Yıldırım’ın örgüte 1986 yılında katıldığı ve PKK’nın en eski kadrolarının içinde yer alan bir isim olduğu belirtildi. Türkiye ve Irak’ta uzun zaman terörist faaliyetlerde bulunan Yıldırım’ın, 2015’te Suriye’ye geçiş yaparak örgütün mali sorumlusu olarak görev aldığı kaydedildi. 

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#MİT#PKK#Operasyon

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