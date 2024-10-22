×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MİT ve emniyetten, terör örgütü PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasına ortak operasyon: 3 kardeş yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Mit#PKK/KCK#Terörist
MİT ve emniyetten, terör örgütü PKK/KCKnın Avrupa yapılanmasına ortak operasyon: 3 kardeş yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 09:58

MİT ile İstanbul ve Balıkesir polisinin ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK Avrupa yapılanması mensubu aynı aileden Zeynep Taşkıran ve Zübeyde Taşkıran kardeşler ile Hatın Şahbaz yakalandı. Uzun süredir takipte olan terör örgütü üyesi 3 kardeş, ortak operasyonla İstanbul ve Balıkesir'de yakalandı

Haberin Devamı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in uzun süredir takibi altında olan 3 kardeş, düzenlenen ortak operasyonla ele geçirildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Zeynep Taşkıran ile Zübeyde Taşkıran İstanbul'da, Hatın Şahbaz ise Balıkesir'de gözaltına alındı.

Teröristler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terörist Zeynep Taşkıran'ın, PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında Türkiye aleyhine düzenlenen eylem ve etkinliklere katıldığı, Hatın Şahbaz'ın özellikle Almanya Köln ve Fransa Paris’te PKK/KCK adına önem atfedilen günlerde gerçekleştirilen propaganda faaliyetlerine katılım sağladığı belirlendi.

Daha önce PKK/KCK'nın kırsal kadrosunda yer alan Zübeyde Taşkıran'ın ise Alman vatandaşı olmasının ardından isim değişikliği yaptığı, örgütsel faaliyetlerine "Denise Taşkıran" ismiyle devam ettiği öğrenildi.

Haberin Devamı

Avrupa'nın birçok yerinde PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklerde rol alan 3 teröriste yönelik operasyon neticesinde örgütün Avrupa yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mit#PKK/KCK#Terörist

BAKMADAN GEÇME!