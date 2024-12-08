MİT’ten PAJK’a darbe

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Terör örgütünün kırsal kadrosuna 1992’de katılan ve örgütün sözde üst düzey yöneticileriyle yakın ilişki içerisinde olan Gülsever, MİT’in hedef listesine alındı. Türkiye’ye teslim olmak için örgütten kaçarken yakalanan ve “casusluk” yaptığı iddia edilen örgüt mensuplarının infaz kararını alan KCK yönetiminde yer aldığı belirlenen teröristin, Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüğü bilgisine ulaşıldı. Terörist, tam yerinin tespit edilmesiyle düzenlenen operasyonla öldürüldü. Gülsever’in Suriye’de terörist elebaşı Öcalan’ın yanında silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, terör örgütünün sözde üst kadın yapılanması PAJK Meclisi’nde faaliyet yürüttüğü belirtildi.