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MİT’ten PAJK’a darbe

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#MİT#PAJK#Mürvet Gülsever
MİT’ten PAJK’a darbe
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 07:00

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK’nın kadın örgütlenmesi PAJK’ın sözde sorumlularından “Jiyan Herdem” kod ​​​​​​​adlı Mürvet Gülsever’i Irak’ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.

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Terör örgütünün kırsal kadrosuna 1992’de katılan ve örgütün sözde üst düzey yöneticileriyle yakın ilişki içerisinde olan Gülsever, MİT’in hedef listesine alındı. Türkiye’ye teslim olmak için örgütten kaçarken yakalanan ve “casusluk” yaptığı iddia edilen örgüt mensuplarının infaz kararını alan KCK yönetiminde yer aldığı belirlenen teröristin, Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüğü bilgisine ulaşıldı. Terörist, tam yerinin tespit edilmesiyle düzenlenen operasyonla öldürüldü. Gülsever’in Suriye’de terörist elebaşı Öcalan’ın yanında silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, terör örgütünün sözde üst kadın yapılanması PAJK Meclisi’nde faaliyet yürüttüğü belirtildi.

 

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#MİT#PAJK#Mürvet Gülsever

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