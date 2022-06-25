MİT'ten operasyon: Yunanistan adına casusluk yapan Muhammed Amar Ampara yakalandı

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MİT tarafından yapılan operasyonla Yunanistan adına casusluk yapan Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara yakalandı.

CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

MİT yaptığı uzun soluklu araştırmada ve yürüttüğü çalışmalar sonucunda önemli bir istihbarata ulaştı. Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın Yunan vatandaşı Muhammed Amar isimli bir şahsın Türkiye'ye yönelik casus olarak kullandığını ortaya çıkardı.

"İŞ İNSANI GİBİ DAVRANIP CASUSLUK YAPTIĞI BELİRLENDİ"

MİT, casusu uzun süre izledi ve bu izlemeler, çalışmalar sonucunda Türkiye'ye yönelik seyahat eden bu kişinin iş adamı gibi davrandığı, ticari faaliyetler altında casusluk faaliyetinde bulunduğunu ortaya çıkardı.

Yine Türkiye-Yunanistan sınırında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurunun Mehmetçik hakkında bilgi derlediği ve elde ettiği bu bilgileri gözlemleyerek Yunan istihbaratına aktardığı ortaya çıktı. Bir diğer ayrıntı da Türkiye'deki Suriyeliler ve Yunanistan'a yerleşen FETÖ/PDY'ye dair üye olan şahıslarla ilgili. İş adamlarıyla ilgili belirli talimatlar doğrultusunda araştırma yaptığı ortaya çıktı. Söz konusu kişiyle ilgili Muhammed Amar ile ilgili bir de fotoğraf paylaşıldı.

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Tabii bu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yapmış olduğu operasyon son derece önemli. Söz konusu şahsın ifadelerinde yeni bilgiler ortaya çıkacaktır. Hem Ankara'dan hem Atina'dan konuyla ilgili açıklamalar gelebilir.