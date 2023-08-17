Dolandırıcıyı MİT yakalattı! Erdoğan'ın sesini yapay zeka ile taklit edip kandırmaya çalıştı

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MİT, dolandırıcının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini yapay zekâ uygulamalarıyla taklit etmeye çalıştığını ve yabancı uyruklu şahısların üzerine aldığı 10’dan fazla farklı GSM hattı üzerinden iş insanlarını aradığını ortaya çıkardı. Yapılan takip neticesinde dolandırıcının kimliği ve konumu tespit edildi.

YAKALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan kişi, MİT’in SİBER güvenlikle ilgili birimlerinin hassas çalışmaları sayesinde kısa süre içinde yakalanarak, emniyet birimlerine teslim edildi.

Siber suçlar kapsamında bu tür girişimlere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan yetkililer isim, ses ve kimlik sahtekarlığına karşı tedbirlerin mütemadiyen artırılmaya devam edeceğini ifade etti.