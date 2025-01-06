×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MİT'ten operasyon: PKK'lı Zeynep Aslan ve Zeliha Mahçup etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#Mit#Operasyon#PKK/KCK
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 10:02

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK mensubu "Mitra Mani" kod adlı Zeynep Aslan ve "Ekin Dilda" kod adlı Zeliha Mahçup'u Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirdi.

Haberin Devamı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, terör örgütünün silahlı kadın örgütlenmesi içerisinde faaliyet gösteren teröristler Aslan ve Mahçup'un, Türkiye'deki stratejik hedeflere yönelik saldırı gerçekleştirmek üzere eğitim aldıkları bilgisine ulaştı.

Türkiye'ye geçmek için hazırlık yaptıkları belirlenen teröristleri adım adım takip eden MİT, Aslan ve Mahçup'u Hakurk'ta düzenledikleri operasyonla etkisiz hale getirdi.

İki teröristin terör örgütünün kırsal kadrosuna 2015'te katıldığı belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mit#Operasyon#PKK/KCK

BAKMADAN GEÇME!