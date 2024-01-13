MİT'ten operasyon: PKK/KCK'ya Avrupa'dan eleman temin eden terörist Faik Aydın etkisiz hale getirildi

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MİT tarafından yakın takibe alınan terörist Faik Aydın'ın, Avrupa'da faaliyet içinde olduğu tespit edildi ve yaptığı örgütsel faaliyetler ortaya çıkarıldı. Aydın'ın Irak'a geçmesinin ardından Süleymaniye'de yerel halk üzerinde örgüte destek ile katılım için baskı ve şantaj yaptığı öğrenildi. Aldığı ideolojik ve akademik eğitimlerle örgüt içerisinde kritik role sahip olduğu belirlenen terörist için operasyon kararı alındı. Saha ajanlarının yaptığı çalışmayla teröristin saklandığı bölge tespit edildi. 'Renas Raperin' kod adlı Faik Aydın, Türkiye sınırından 160 kilometre derinlikte Irak'ta düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
2015 YILINDA KUZEY IRAK'A GEÇTİ
MİT'in yaptığı tespitlere göre Faik Aydın, PKK/KCK'nın Avrupa'daki gençlik ve toplumsal alan çalışmalarında yer aldı. Son dönemde örgüte katılacak eleman bulamayan PKK/KCK adına Avrupa'da terörist toplama çalışmaları yaptı. Avrupa'daki birçok ülkede uzun yıllar faaliyet yürüttükten sonra 2015 yılında Kuzey Irak'a geçip, örgütün silahlı kadrosuna katıldı.
KARDEŞLERİ DE ÖRGÜT ÜYESİYDİ
Faik Aydın'ın kardeşlerinden 2014-2018 yılları arasında Erzurum'da gerçekleşen terör olaylarında aktif görev alan 'Ferhat' kod adlı Saygı Aydın da 2018'de etkisiz hale getirildi. Diğer kardeşlerinden 'Renas' kod adlı Ferhat Aydın ise 2013-2014 yıllarında PKK/YPG bünyesindeyken Suriye'de öldü. Aydın ailesinin PKK/KCK nezdinde 'değer ailesi' olarak görüldüğü öğrenildi.