MİT'ten operasyon! Kişisel verileri yasa dışı yollarla ele geçiren 3 kişi yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#MİT#Operasyon#Kişisel Veriler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 15:36

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, kişisel verileri hedef alan yasa dışı sorgu sistemlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Kişisel verileri yurt dışına aktardığı belirlenen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 9 internet sitesi erişime kapatıldı.

MİT koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iş birliği ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel verilerinin korunmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, vatandaşların kişisel verilerine yasa dışı yollarla erişim sağlayan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Şanlıurfa, İzmir ve Kütahya’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı sorgu sistemlerinin yöneticileri ve geliştiricilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.Z.H., B.K. ve M.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

VERİLER YURT DIŞINA AKTARILIYORDU

USOM’un teknik desteğiyle siber suçluların kullandığı altyapılar ortaya çıkarılırken, MASAK tarafından yapılan incelemelerle örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği deşifre edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen kişisel verilerin casusluk faaliyetleri kapsamında yurt dışındaki bağlantılara aktarıldığı tespit edildi.

9 İNTERNET SİTESİ ERİŞEME KAPATILDI

Siber suçlular arasında 'Sowix', 'Ondex' ve 'EmreQuery' isimleriyle bilinen yasa dışı sorgu panellerinin de aralarında bulunduğu toplam 9 internet sitesi, gerçekleştirilen operasyon kapsamında ele geçirilerek erişime kapatıldı. Şüphelilerin yasa dışı irtibatlarını sağladıkları Telegram grupları ve kanalları da ele geçirildi. Güvenlik güçleri Telegram gruplarında 'siber casusluk faaliyetleri ve yasa dışı sorgu sistemleriyle mücadelede kararlılık' mesajı paylaşarak, bu grupları erişime kapattı.

