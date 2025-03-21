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MİT'ten operasyon... Daltonlar Suç Örgütü'nün yöneticisi yurt dışında yakalanarak, Türkiye'ye getirildi

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#MİT#Daltonlar Suç Örgütü#Ahmet Mustafa Timo
MİTten operasyon... Daltonlar Suç Örgütünün yöneticisi yurt dışında yakalanarak, Türkiyeye getirildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 15:48

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada hakkında 'Kırmızı Bülten' çıkarılması talep edilen Daltonlar Suç Örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo, MİT tarafından yurt dışında yakalandı. Türkiye'ye getirilen Timo'nun 31 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında İnterpol'den kırmızı bülten kararı talep edilen Daltonlar Suç Örgütü'nün yöneticisi Ahmet Mustafa Timo, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yurt dışı çalışmaları ile yakalanarak dün Türkiye'ye getirildi.

İstanbul Emniyeti'ne getirilen şüphelinin 'Silahlı suç örgütüne üye olmak ve yönetmek', 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Yağma', 'Silahlı tehdit', 'Mala zarar verme', 'Ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma', 'Otomobil hırsızlığı' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' gibi 31 farklı suçtan arandığı belirlendi.

Ayrıca Timo'nun, 27 Mayıs 2024'te İstanbul'da Eyüp Kara'nın öldürülmesi ve 25 Eylül 2024'te Kahramanmaraş'ta Yunus Erden'in öldürülmesi olaylarında da baş şüpheli olduğu öğrenildi.

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#MİT#Daltonlar Suç Örgütü#Ahmet Mustafa Timo

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