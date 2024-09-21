×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MİT'ten operasyon: Çiğdem Aslan İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#MİT#Çiğdem Aslan #Operasyon
MİTten operasyon: Çiğdem Aslan İstanbul Havalimanında yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 09:56

Terör örgütü PKK/KCK'nın Avustralya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Çiğdem Aslan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonu sonucu yakalandı.

Haberin Devamı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Avustralya'da bölücü terör örgütü adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif şekilde katıldığı tespit edilen Aslan, MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu.

Üst düzey örgüt mensupları ile irtibatlı olan Aslan'ın İstanbul Havalimanı'ndan Avustralya'ya gideceği bilgisine ulaşıldı.

Çiğdem Aslan, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.

PKK/KCK'lı Aslan, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MİT#Çiğdem Aslan#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!