MİT’ten nokta vuruşu: Şehit diplomatın katili öldürüldü

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kurduğu yerel istihbarat ağı ve saha ajanlarıyla, terör örgütü PKK’nın elebaşılarını yakın takibe aldı. Bu kişilerden biri de PKK’nın sözde Irak istihbarat sorumlusu “Hasan” kod adlı Celal Kaya’ydı. Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye gönderen MİT, Kaya’ya dair istihbarat elde etti.

İSTİHBARAT AĞI KURULDU

Dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekip de sık sık değiştirildi. Kimi zaman bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçilerek, birbirinden tamamen habersiz istihbarat ağı kullanıldı. Böylece Kaya’nın faaliyetleri adım adım takip edildi. Uzun süre yerel istihbarat ağındaki ajanların kullanılmasıyla yeri ve konumu tespit edilen Kaya’ya yönelik operasyon için uygun koşulların oluşması beklendi. Şartların oluşmasının ardından Irak’ın Süleymaniye kırsalında düzenlenen nokta operasyon ile Kaya etkisiz hale getirildi.

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2 PKK’LI ETKİSİZ

- Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi” denildi. Bölgede gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde de terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

RESTORANDA ŞEHİT EDİLDİ

- Geçmiş dönemde örgütün yurtiçinde ve yurtdışında yürüttüğü eylem ile örgüte katılımları organize eden Kaya, PKK’nın istihbarat yapılanmasında sorumlu seviyede görev almaya başladı. Irak’ın kuzeyinde harekât yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına PKK tarafından yapılacak eylemler öncesi istihbarat toplanması, Türk kamu görevlilerinin alıkonulmasına yönelik terör eylemlerinin planlanmasını yapan Kaya, örgütün Irak istihbarat sorumlusu görevine getirildi. Irak Erbil’de, 17 Temmuz 2019 tarihinde Erbil Başkonsolosluğu diplomatı Osman Köse’nin bir restoranda vurularak ŞEHİT edildiği eylemin de azmettiricisi olan Kaya’nın öldürülmesiyle örgütün istihbarat ağına ağır darbe vuruldu.