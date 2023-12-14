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MİT'ten nokta operasyon! Yeşil kategoride aranıyordu... Metropollerde saldırı talimatı verdiği belirtilen sözde sorumlu terörist Sebahat Ormanlı etkisiz hale getirildi

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#MİT#Sebahat Ormanlı#Terörist
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2023 10:47

MİT, PKK/KCK gençlik yapılanmasında sözde üst düzey sorumlulardan 'Mizgin Guyi' kod adlı Sebahat Ormanlı'yı SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirdi.

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MİT, Türkiye’deki metropollerde, kundaklama eylemleri yapılması amacıyla çalışma yürüten teröristi, intikal halindeyken etkisiz hale getirdi.

Kadın Gençlik Topluluğu (KJCK)’nun 18 üyesinden biri olan sözde sorumlulardan Sebahat Ormanlı ’nın yürütülen hassas çalışma neticesi Kuzey Irak’ta faaliyet gösterdiği tespit edildi.

MİTten nokta operasyon Yeşil kategoride aranıyordu... Metropollerde saldırı talimatı verdiği belirtilen sözde sorumlu terörist Sebahat Ormanlı etkisiz hale getirildi

BÜYÜK ŞEHİRLERDE EYLEM TALİMATI VERİYORDU

Mizgin Guyi kod Sebahat Ormanlı, Türkiye’de orman yangınları çıkarılması ile şehirlerde kundaklama faaliyetleri yürütülmesi amacıyla Kadın Gençlik Topluluğu üyelerine talimatlar veriyordu.

MİT tarafından, “Terör Arananlar Listesi”nde Yeşil Kategori’de yer alan Sebahat Ormanlı’nın, etkisiz hale getirilmesine yönelik karar alındı.

 

 

 

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MİTten nokta operasyon Yeşil kategoride aranıyordu... Metropollerde saldırı talimatı verdiği belirtilen sözde sorumlu terörist Sebahat Ormanlı etkisiz hale getirildi

MİZGİN GUYİ KOD SEBAHAT ORMANLI KİMDİR?

Mizgin Guyi kod Sebahat Ormanlı 2011 yılında Şırnak Silopi’de PKK/KCK Gençlik Yapılanması sözcülüğü yaptı. 2012 yılında ise örgütün kırsal kadrolara katıldı. Irak’ın kuzeyine geçtikten sonra örgütün sözde cezaevi soruşturma komisyonlarında faaliyet yürüten Ormanlı Suriye’ye geçerek örgütün sözde Kadın Gençlik Yapılanması Sorumlusu oldu.

Mizgin Guyi kod Sebahat Ormanlı 2022 yılından itibaren Irak/Süleymaniye’de PKK/KCK Kadın Gençlik (KJCK) Üst Yapılanmasında sözde sorumlu olarak faaliyet yürüttü.

 

MİTten nokta operasyon Yeşil kategoride aranıyordu... Metropollerde saldırı talimatı verdiği belirtilen sözde sorumlu terörist Sebahat Ormanlı etkisiz hale getirildi

Türkiye’deki metropollere yönelik kundaklama eylemlerini organize eden Ormanlı’nın hareket tarzı MİT tarafından tespit edilerek Mart 2023’te SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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Hakkında Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesince, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan kayıt bulunan Mizgin Guyi kod Sebahat Ormanlı’nın İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi’nde Yeşil Kategoride aranırlılığı bulunmaktadır.

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#MİT#Sebahat Ormanlı#Terörist

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