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MİT'ten nokta operasyon! Terörist Vesile Duran ve Dilan Öklü etkisiz hale getirildi

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#MİT#TSK#TERÖR
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 09:45

MİT, TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK/KCK'lı teröristler Vesile Duran ve Dilan Öklü'yü, Irak'ın kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak’ta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin harekat bölgesine saldırı hazırlığında olan PKK/KCK’lı Ronahi Dilhvin kod Vesile Duran ve Arin Tolhildan kod Dilan Öklü'yü Irak'ın Kuzeyinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Saldırı hazırlığı yapıyorlardı
MİT, örgüt üst yöneticilerinin TSK’nın Hakurk’taki harekat bölgesine yönelik eylem talimatının terör suçlarından haklarında arama kararı bulunan terörist Vesile Duran ve Dilan Öklü tarafından sahadaki örgüt mensuplarına aktardığını tespit etti.

Terörist Duran ve Öklü, MİT tarafından adım adım izlenmeye başlandı. MİT, eylem talimatlarını aktaran teröristlere yönelik operasyon kararı alındı.

Hakurk’ta eylem talimatını iletmek üzere buluşma yerine gelen terörist Vesile Duran ve Dilan Öklü nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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MİTten nokta operasyon Terörist Vesile Duran ve Dilan Öklü etkisiz hale getirildi

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#MİT#TSK#TERÖR

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