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MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütü PKK/YPG'li Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi

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#MİT#Terör#Suriye
MİTten nokta operasyon Terör örgütü PKK/YPGli Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 14:43

MİT tarafından Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından, sözde sorumlu bir terörist daha etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerine karşı Hatay/Amanos ve Van kırsalında yürüttüğü faaliyetleri nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Doğan Amanos kod Mehmet Akyol, MİT tarafından hedef listesine alındı.

PKK’ya katılması öncesinde Irak/Kandil’de eğitim alan terörist, doğrudan Cemil Bayık'ın koordinasyonundaki siyasi eğitimlere katılması sonrası, örgüt kadrolarına yönelik askeri operasyonlara engel olmak maksadıyla PKK tarafından organize edilen “canlı kalkan” eylemlerinde de yer aldı.

Terörist, PKK’ya katıldıktan sonra, Van ve Amanos kırsalında faaliyet yürüttüğü dönemlerde güvenlik güçleriyle çatışmalara girip ve karakollara tacizde bulundu. Örgüt tarafından Türkiye’den Irak’a gönderilen terörist Kuzey Irak’taki PKK kamplarında uzun süre faaliyet yürüttü.

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Son dönemde Ayn İsa’da faaliyet yürüten Akyol, Ayn İsa’da MİT tarafından yapılan bir operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

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#MİT#Terör#Suriye

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