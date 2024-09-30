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MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Lokman İsmail etkisiz hale getirildi

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#Mit#Irak#Terör
MİTten nokta operasyon Terör örgütü PKK/KCKnın sözde sorumlularından Lokman İsmail etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 09:57

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Lokman İsmail'i, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

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MİT, hassas çalışmaları sonucu Lokman İsmail'in, terör örgütünün Öz Savunma Birlikleri yapılanması içerisindeki birinci derece sözde sorumlu olduğunu belirledi.

Suriye uyruklu PKK/KCK’lı İsmail için operasyon kararı alındı. MİT’in saha ajanlarının istihbaratı sayesinde PKK/KCK’lı Lokman İsmail 'in Irak’ın kuzeyinde olduğu tespit edildi.

30 yıl boyunca PKK/KCK içinde faaliyet gösteren terörist Lokman İsmail tam isabetli atışla etkisiz hale getirildi.

MİTten nokta operasyon Terör örgütü PKK/KCKnın sözde sorumlularından Lokman İsmail etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK VE ADANA’DAKİ TERÖR SALDIRILARININ PLANLAYICISIYDI

PKK/KCK’lı Lokman İsmail , 2015-2016 yıllarında Şırnak’ta meydana gelen hendek-barikat olaylarında Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırıları organize eden kişiydi.

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Ayrıca, 2019’da Adana/Seyhan’da Suriye uyruklu şahıslar tarafından iki otomobile yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının talimatını veren de yine Lokman İsmail'di.

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#Mit#Irak#Terör

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