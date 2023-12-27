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MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi

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#MİT#PKK#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 09:47

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK terör örgütünün sözde kadın savunma güçleri (HPJ) komutanı 'Aryen Are' kod adlı Zeynep Eyveri'yi Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

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MİT, İran-Irak sınırındaki kadın teröristlerin faaliyetlerinden birinci derecede sorumlu olan sözde kadın savunma güçleri komutanı 'Aryen Are' kod adlı Zeynep Eyveri'nin, Irak'ın Süleymaniye kırsalındaki Pencevin bölgesinde bulunduğunu tespit etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki askeri üslerine yönelik eylem planlamalarında bulunan Zeynep Eyveri, harekete geçemeden etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, MİT'in önümüzdeki süreçte de terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde Irak'ta ve Suriye'de nokta operasyonlarına devam edeceğini bildirdi.  

MİTten nokta operasyon: PKKnın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi

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MİTten nokta operasyon: PKKnın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi

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#MİT#PKK#Operasyon

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