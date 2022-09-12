MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç etkisiz hale getirildi

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MİT, yerel istihbarat ağının yardımıyla 'Şahan' kod adlı Vedat Aksaç liderliğindeki suikast timinin Irak'ın kuzeyindeki Erbil- Halifan bölgesinde intikal halinde olduğunu tespit etti. Kısa sürede harekete geçen operasyon timi, PKK'lı grubun izini dağlık alanda buldu.

Hakkında arama- yakalama kararı bulunan Aksaç'ı hedef alan çalışma kapsamında, 5 Eylül’de operasyon düzenlendi. Operasyonda Aksaç ve beraberindeki 2 terörist, etkisiz hale getirildi.

PKK'nın sözde gençlik yapılanması YDG-H bünyesindeki yasa dışı faaliyetleri deşifre edilince 2015 yılında Türkiye'den kaçarak, PKK'nın dağ kadrosunda silahlı faaliyet göstermeye başlayan Vedat Aksaç, örgüt tarafından özel olarak suikast ve bomba eğitimine alındı. Aksaç'ın yasa dışı olarak metropollere gönderilmek üzere olduğu ve bu süreçte MİT'in takibine girdiği belirtildi.