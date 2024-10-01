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MİT’ten nokta operasyon: PKK’nın sözde sorumlusu öldürüldü

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#MİT#Operasyon#PKK
MİT’ten nokta operasyon: PKK’nın sözde sorumlusu öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 07:00

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak’ın kuzeyinde yaptığı nokta operasyonla terör örgütü PKK’nın sözde sorumlularından “Şiyar Muhtar” kod adlı Lokman İsmail’i etkisiz hale getirdi.

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MİT, yaptığı çalışmalarda terör örgütü içerisinde önemli konumda bulunan Suriye uyruklu PKK/KCK’lı “Şiyar Muhtar” kod adlı Lokman İsmail’in, Irak’ın kuzeyinde olduğunu tespit etti. Yerinin belirlenmesinin ardından terör örgütü içerisinde yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren İsmail’e yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

ÖCALAN’DAN EĞİTİM ALMIŞ

Yapılan nokta operasyonla etkisiz hale getirilen teröristin, örgütün elebaşı Abdullah Öcalan’dan eğitim aldığı, 1996-2004 yılları arasında Türkiye’de silahlı faaliyet yürüttüğü, 2004’te Zap bölgesine geçerek bölücü örgütün kamplarında
eğitim gördüğü belirtildi. Kamuoyunda “hendek olayları” olarak bilinen süreçte Şırnak’ta Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırıları organize eden İsmail’in, 2019’da Adana’nın Seyhan ilçesinde 2 otomobile yapılan bombalı saldırının talimatını verdiği de tespit edildi.

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6 TERÖRİST ETKİSİZ

-Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi” ifadesine yer verildi. Açıklamada, operasyonların en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği vurgulandı.

 

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#MİT#Operasyon#PKK

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