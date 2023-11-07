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MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlularından Ayşe Arslan etkisiz hale getirildi

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#MİT#PKK#Terörist
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2023 10:46

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Tekoşin Cizre" kod adlı Ayşe Arslan'ı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Hakkında terör nitelikli aranma kaydı bulunan Tekoşin Cizre kod Ayşe Arslan, PKK/KCK terör örgütüne 2004 yılında katıldı. Tekoşin Cizre kod Arslan, geçmiş dönemde yurt içinde, 2014 yılında ise terör örgütünün Suriye kolu olan PYD/YPG içerisinde faaliyet göstermişti.

MİT’İN SAHA AJANLARI TESPİT ETTİ

MİT tarafından, PKK/KCK’nın, Hakurk alanındaki örgütlenme sorumluluğunu yürüten Tekoşin Cizre kod Ayşe Arslan’ın etkisiz hale getirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. MİT, saha ajanlarını görevlendirerek, Tekoşin Cizre kod Ayşe Arslan’ın Irak/Hakurk alanındaki nokta yerini tespit etti. MİT’in istihbarat ağı ve saha ajanlarından, Tekoşin Cizre kod Ayşe Arslan’ın, TSK birliklerine eylem amacıyla yapılacak bir planlama toplantısı için harekete geçtiği öğrenildi. Söz konusu bilgiye istinaden terör örgütü mensubu, MİT’in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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MİTten nokta operasyon PKKnın sözde sorumlularından Ayşe Arslan etkisiz hale getirildi

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#MİT#PKK#Terörist

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